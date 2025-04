So viele Temposünder wurden beim Blitzermarathon erwischt

1 Die Polizei kontrollierte beim Blitzermarathon in Baden-Württemberg verstärkt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mit zahlreichen Radargeräten lauerte die Polizei Rasern beim Blitzermarathon auf. Nun zieht das Innenministerium Bilanz.











Beim Blitzermarathon im Südwesten sind am Mittwoch 15.317 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden - 273 Fahrerinnen und Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Dies teilte das Innenministerium in Stuttgart mit.