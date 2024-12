Bilanz des Wetterdiensts: Auch 2024 laut Deutschem Wetterdienst wärmstes Jahr

1 2024 war voraussichtlich das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen. (Archivbild) Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Noch dauert es einige Tage bis zum Jahreswechsel, doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) kann für 2024 bereits einen Temperaturrekord nachweisen. Auch global sieht es danach aus.











Offenbach - Das Jahr 2024 war nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach das wärmste Jahr seit dem flächendeckenden Messbeginn im Jahr 1881. Dies sei etwa zwei Wochen vor dem Jahresende bereits klar: "Noch nie war es in Deutschland seit Ende des 19. Jahrhunderts so warm wie 2024", erklärte DWD-Vorstand Klima und Umwelt, Tobias Fuchs.