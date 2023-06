Umsatz, Personalkosten, Beraterhonorare – so steht der VfB da

Der VfB Stuttgart hat im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von über 16 Millionen Euro gemacht. Die Finanzkennzahlen der Deutschen Fußball Liga gewähren einige interessante Einblicke.









Zum Saisonende hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die sogenannten Finanzkennzahlen aller Clubs der ersten und zweiten Liga veröffentlicht. Dies geschieht im Sinne größerer Transparenz seit 2018 jedes Jahr aufs Neue. Beim VfB Stuttgart wird zum Abschluss des Kalenderjahres 2022 in der Bilanz ein Verlust von 16,3 Millionen Euro aufgeführt, der sich zum Teil auf die Corona-Folgen zurückführen lässt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird ein Rohergebnis von 147,1 Millionen Euro aufgeführt. Es bezeichnet den Umsatz im weitesten Sinne. Als größter Posten auf der Ausgabenseite stehen Personalkosten in Höhe von 90,5 Millionen Euro.