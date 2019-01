12 Und wieder nichts. Das 1:4 in München war für den VfB bereits die 13. Niederlage im 19. Saisonspiel. Foto: Getty

Ob Punkte, Tore oder Gegentore; ob Laufleistung oder Chancenverwertung – die Bilanz des VfB Stuttgart bietet kaum Lichtblicke. Mit 14 Punkten nach 19 Spieltagen steht der Tabellen-16. so schlecht wie noch nie in seiner Bundesliga-Historie da.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist so schlecht wie nie. Das ist keine Polemik, sondern Fakt. Vor den richtungsweisenden Spielen gegen den SC Freiburg an diesem Sonntag (18 Uhr) und eine Woche später bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (ebenfalls Sonntag, 18 Uhr) führt der Tabellen-16. etliche Negativ-Rankings der Fußball-Bundesliga an. Stand jetzt die Bilanz eines Absteigers.

Zum Glück aus Sicht der Stuttgarter erweisen sich Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg gegenwärtig als noch harmloser. 15 Spiele bleiben Markus Weinzierl und seinem Team noch Zeit, das Unheil zweite Liga abzuwenden. Die Bilanz des Grauens finden Sie in unserer Bildergalerie.