Bilanz des Maientags Göppingen: Nur wenige Störfaktoren beim Maientag

Der Göppinger Oberbürgermeister, die Schausteller und der Festwirt sind begeistert vom Maientag 2026. Selbst Polizei und DRK ziehen ein fast ausschließlich positives Fazit.
Am Tag nach dem Festmarathon gab es fast nur lachende Gesichter. Oberbürgermeister Alex Maier sagte über seine Verfassung: „Müde, aber glücklich.“ Das Festwochenende habe ihn begeistert. Angefangen beim Umzug mit 3000 Beteiligten, der bei perfektem Wetter bunt und vielfältig war, sogar einige neue Gruppen und Motive aufbot und nach seinem Eindruck noch einmal mehr Menschen an den Straßenrand lockte als in den vergangenen Jahren. „Da gab es sehr viel Lob - beispielsweise aus den Delegationen der Partnerstädte“, erzählt der Rathauschef. Auch alle anderen Veranstaltungen rund um den „Göppinger Nationalfeiertag“ seien mit viel Herzblut und unglaublichem ehrenamtlichem Einsatz perfekt gestaltet gewesen. Er freue sich, dass es, bis auf wenige Ausnahmen, auch auf dem Rummelplatz friedlich blieb.