Bilanz der Volkshochschule Leonberg: Licht und Schatten im VHS-Rekordjahr 2023

1 Freude über das Rekordjahr, aber auch mahnende Worte: VHS-Leiter Uwe Peinke. Foto: Stadt Leonberg/Sebastian Küster

Die Bilanz der Volkshochschule Leonberg übertrifft in allen Bereichen die Erwartungen. Doch es gibt auch große Probleme, mit denen das Team um VHS-Leiter Uwe Peinke wohl auch in Zukunft umgehen muss.











Der Trend setzt sich fort. Uwe Peine, Leiter der Leonberger Volkshochschule (VHS), nennt es eine „stürmische Aufwärtsentwicklung“. Im zweiten Jahr in Folge verzeichnet die Einrichtung mit samt ihrer Außenstellen in Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt und Weissach einen enormen Zuwachs. In Zahlen sind das über 4500 Unterrichtseinheiten mehr als noch im Jahr 2022, damit liegt man nun bei knapp 30 000. Eine Unterrichtseinheit entspricht dabei einer Veranstaltungszeit von 45 Minuten. Rechnet man zu den Kursen die Einzelveranstaltungen und Studienfahrten hinzu, haben im Jahr 2023 rund 17 000 Personen die VHS und ihre Außenstellen besucht.