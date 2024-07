Bilanz der Stuttgarter Messegesellschaft: Zufriedene Gesichter bei der Messe

1 Die Messehallen auf den Fildern sind 2024 gut belegt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Landesmesse auf den Fildern steuert auf ein Rekordjahr zu. Die Geschäftsführer bremsen bei der Vorstellung der Zahlen allerdings die Euphorie. Die Branche spürt den Kostendruck.











Eitel Sonnenschein bei der Landesmesse: die Gesellschaft – in der Hand von Land und Stadt – blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück und steuert fürs laufende Jahr ein Rekordergebnis an. „Wir haben nur gute Nachrichten zu verkünden“, sagte Messechef Roland Bleinroth bei der Vorstellung der Zahlen am Donnerstag – nur um umgehend auf die Euphoriebremse zu treten. Angesichts eines für das Jahr 2024 prognostizierten Ergebnisses in Höhe von 40,1 Millionen Euro warnte er vor Erwartungen, „dass das jetzt immer so sein wird“.