1 Laut OSZE-Beobachter hat es bei der Auszählung der Stimmen nur wenig Auffälligkeiten gegeben. Foto: dpa/Burhan Ozbilici

Der Leiter der Wahlbeobachtermission der OSZE, Michael Link, zieht eine positive Bilanz der Präsidentschaftswahl. Der Leiter der Wahlbeobachtermission der OSZE, Michael Link, zieht eine positive Bilanz der Präsidentschaftswahl. Die Kommission des Europarats bemängelt dagegen fehlende Transparenz.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Michael Link, Leiter der Wahlbeobachtermission der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) in der Türkei und FDP-Abgeordneter im Bundestag, zieht trotz einzelner Vorfälle eine überwiegend positive Bilanz der Arbeit der Delegation bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag. „Bis auf wenige Ausnahmen konnten wir völlig frei beobachten“, sagte Link unserer Zeitung. „Bei allen Problemen in den Medien und bei der Zulassung von Kandidaten muss man positiv feststellen, dass die Türkei weit von diktatorischen Zuständen wie zum Beispiel in Russland entfernt ist.“