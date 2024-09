Bilanz der Filmfestspiele Venedig: Lauter Preise für die Meister

1 Pedro Almodovar mit dem Goldenen Löwen Foto: AFP/Alberto Pizzolo

Die Filmfestspiele von Venedig enden mit der Preisverleihung. Altmeister Pedro Almodóvar gewinnt am Lido den Goldenen Löwen. Und auch sonst gab es beim Festival wieder viel Gutes zu sehen – eine Bilanz.











Link kopiert



Seit mehr als 35 Jahren ist Pedro Almodóvar mit seinen Arbeiten zu Gast bei den großen Filmfestivals, genauer gesagt seit 1988 „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ Weltpremiere in Venedig feierte. Seither wurden die Filme des Spaniers dort, in Cannes und auf der Berlinale gezeigt und immer wieder ausgezeichnet. Nur den Hauptpreis durfte er nie mit nach Hause nehmen. Doch diese Durststrecke fand am Samstag auf dem Lido ihr Ende.