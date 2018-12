Bilanz „Christmas Garden“ Nur der Schnee fehlt in Stuttgart

Von Armin Friedl 28. Dezember 2018 - 16:27 Uhr

Wird im nächsten Jahr fortgesetzt: „Christmas Garden“ in der Wilhelma Foto: dpa

Die Veranstalter sind sehr zufrieden mit der Lichter-Show „Christmas Garden“ in der Wilhelma und setzen auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr

Stuttgart - „Als Veranstalter wünscht man sich natürlich immer ausverkaufte Veranstaltungen“, so Christian Doll von der Stuttgarter Agentur C2-Concerts. Doch bei seinem jüngsten Kind, dem Christmas Garden, war das etwas anders: „Eine ausverkaufte Wilhelma – das geht so nicht. Nicht in diesem Rahmen, nicht bei diesem Konzept“. Dennoch lautet seine Bilanz etwa eine Woche vor dem Ende von „Christmas Garden“ am 6. Januar: „Wir sind mehr als zufrieden. Unsere Erwartungen, unsere internen Vorgaben sind absolut übertroffen worden“.

Keine Störung der Zoo-Tiere

Doll meint dies nicht nur in Zahlen: „Wir haben per mail und schriftlich sehr viele positive Reaktionen bekommen, auch in den sozialen Medien wurde das hervorragend aufgenommen“. Man habe ja auch viel an der Konzeption gefeilt, dass „Christmas Garden“möglichst keine Unbeteiligten störe. Dazu gehören vor allem die Zoo-Tiere. Doll: „Da haben wir uns sehr ausführlich mit der Wilhelma ausgetauscht, dass da nichts schief geht“. Am Ende der Beratungen stand dann die Illuminierung des maurischen Garten und des Mammutwalds. Was Doll heute schon mit Blick nach vorne sagen kann: „Wir wollen das im nächsten Jahr auch wieder anbieten. Es gab schon einige Stunden an einigen Tagen, da mussten die Leute länger warten auf den Einlass.“ An der Konzeption und an der Dauer dieser Veranstaltung will er aber fürs erste noch nichts ändern. Was er vermisst: „Ein paar Zentimeter Schnee hätten dem Ganzen noch mal eine neue Pracht verliehen. Aber darauf kann man in Stuttgart nun mal leider nicht setzen“.

Das wird aber auch bei den Vorbildern von „Christmas Garden“ nicht viel anders sein. Seit drei Jahren gibt es dies in Berlin, seit sieben Jahren in London. „Das haben wir uns vorher natürlich auch angeschaut, bevor wir das in Stuttgart umgesetzt haben. Vieles haben wir übernommen, einiges erschien uns für Stuttgart aber auch zu kitschig“. Bis einschließlich 6. Januar ist „Christmas Garden“ noch in der Wilhelma zu erleben.