In ihrem neuen Film spielt Jennifer Lopez eine Stripperin. Schon ein erstes Bild vom Set sorgt für reichlich Wirbel auf Instagram.

Jennifer Lopez (49, "Ain't Your Mama") sorgt auf Instagram gerade für reichlich Wirbel. Die Sängerin und Schauspielerin postete ein Bild, auf dem sie im knappen, neonpinken Bikini posiert. Die Aufnahme, auf der die 49-Jährige eine große Sonnenbrille und Bauchnabel-Piercing trägt, entstand am Set ihres neuen Films "Hustlers".

"Am Set und in meiner Rolle für #hustlersmovie", schrieb Lopez unter anderem zu dem Bild. Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. Ihr Verlobter Alex Rodriguez (43) reagierte mit einer Reihe von Herz- und Feuer-Emojis. Neben zahlreichen begeisterten Fans meldeten sich zudem auch einige Promis zu Wort.

"@Jlo Boom! Da ist es", kommentierte Lenny Kravitz (54) das Bikini-Bild. "Yes", schrieb Supermodel Naomi Campbell (48) und versah das Ganze ebenfalls mit Feuer- und Herzchen-Emojis. Promi-Blogger Perez Hilton (41) erklärte, er wäre schon froh, wenn er einen sichtbaren Bauchmuskel hätte. In dem Film "Hustlers", der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll, spielt Lopez eine Stripperin, die versucht, zusammen mit Kolleginnen ihre reichen Kunden reinzulegen. Constance Wu (37) und Cardi B (26) werden ebenfalls in dem Streifen zu sehen sein.