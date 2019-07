Mindy Kaling beweist, dass Size Zero out ist

1 Mindy Kaling hat für ihre Follower eine wichtige Botschaft Foto: YLMJ/AdMedia/ImageCollect

Schauspielerin Mindy Kaling begrüßt den Sommer und teilt bei Instagram eine wichtige Botschaft: Jede Frau kann Bikinis tragen - unabhängig ihrer Konfektionsgröße.

Nur Size-Zero-Frauen können schicke Bikinis tragen? Ein Irrglaube, wie Mindy Kaling (40, "Ocean's 8") nun ansehnlich bei Instagram beweist. Die Schauspielerin und Autorin veröffentlichte am Samstag zwei Bikini-Fotos von sich und richtete zugleich inspirierende Worte an all jene Frauen, die nur schwer zu ihrem Körper stehen können. Bei Kaling wird Körper-Positivität großgeschrieben.

"Wenn du einen Bikini tragen möchtest, dann trage einen Bikini", lautet die eindeutige Message der 40-Jährigen. Sie will unsicheren Frauen Mut machen, zu sich und ihren Körpern zu stehen - egal, welche Konfektionsgröße sie tragen. Kaling selbst habe ihre Selbstsicherheit vor allem dank eines Ortes erfahren dürfen: "In Hawaii bestärken die Menschen die Körper so sehr, dass sogar ich Bikinis getragen habe. Obwohl ich mich das lange nicht getraut habe."