Biker Region Stuttgart: Junge Motorradfahrer frustriert – „Werden überall weggeschickt“

Treffen mit ihren Motorrädern verbinden junge Biker aus der Region. Doch vielerorts werden sie abgewiesen, zuletzt in Altbach. Nun wollen sie für ihr Anliegen demonstrieren.
Die Stellplätze in einem Gewerbegebiet in Altbach sind an diesem Samstagnachmittag Anfang September verwaist. Drei Monate zuvor wäre das noch anders gewesen. Damals war der Bereich Treffpunkt der „Stuttgarter Biker“, einer Gruppe von Motorradfahrern aus der ganzen Region, die sich über die sozialen Medien gefunden und zu regelmäßigen Treffen verabredet haben. Doch Platzverweise durch den Polizeivollzugsdienst gegen die Beteiligten machten dem ein Ende. Und damit auch ein Stück weit der Gruppe. Neo Stippa (17), Sarah Siebert (19) und Laurin Montigel (19) macht das traurig. Sie wollen mit einer Demonstration am 27. September für ihr Anliegen werben – einen Bikertreff in der Region Stuttgart.