Biker aus Weil der Stadt vermisst: Das verrät die Polizei über die Suche nach verschwundenen Personen

Bei der Suche nach vermissten Menschen gibt es Unterschiede zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. Hier gibt es Einblicke in die Arbeit der Polizei, die jedoch nicht alles preisgibt.
Seit Donnerstag wird ein Motorradfahrer aus Weil der Stadt vermisst. Der 53-Jährige Patrick Thömmes war am Morgen zu einer Motorradtour in den Schwarzwald aufgebrochen - und nicht zurückgekehrt. Seitdem suchen Angehörige und die Polizei nach ihm. Doch welche Räder werden im Falle einer Vermisstenmeldung bei der Polizei eigentlich in Bewegung gesetzt?