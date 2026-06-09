Biker aus Weil der Stadt vermisst: Das verrät die Polizei über die Suche nach verschwundenen Personen

Bei der Suche nach vermissten Menschen gibt es Unterschiede zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. Hier gibt es Einblicke in die Arbeit der Polizei, die jedoch nicht alles preisgibt.

Seit Donnerstag wird ein Motorradfahrer aus Weil der Stadt vermisst. Der 53-Jährige Patrick Thömmes war am Morgen zu einer Motorradtour in den Schwarzwald aufgebrochen - und nicht zurückgekehrt. Seitdem suchen Angehörige und die Polizei nach ihm. Doch welche Räder werden im Falle einer Vermisstenmeldung bei der Polizei eigentlich in Bewegung gesetzt?

„Die polizeilichen Maßnahmen nach der Meldung eines Vermisstenfalls richten sich immer nach den Umständen im konkreten Fall“, antwortet Victoria Zahler, Pressesprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg, auf eine Anfrage unserer Zeitung. Eine Rolle spiele dabei etwa das Alter der Person, deren Zustand – ist sie krank oder auf Medikamente angewiesen? – sowie die Jahreszeit, die Witterungsverhältnisse und auch die konkreten Umstände des Verschwindens.

Ermittlungen im Umfeld der Person fast immer als Erstes

Als Erstes macht sich die Polizei in fast allen Fällen zunächst an die Ermittlungen im Umfeld der Person. Wie genau diese aussehen, und wie es danach weitergeht, dazu hält sich Victoria Zahler jedoch bedeckt. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir weitere Maßnahmen und Ermittlungsmöglichkeiten aus polizeitaktischen Gründen nicht benennen können.“

Grundsätzlich komme jedoch auch eine Öffentlichkeitsfahndung in Betracht. Diese folge jedoch tendenziell eher zu einem späteren Zeitpunkt - „wenn alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind“, formuliert die Pressesprecherin.

Die sogenannte „Vorschriftenlage“ ist laut Victoria Zahler folgende: Personen gelten als vermisst, wenn

– sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben,

– ihr Aufenthalt unbekannt ist und

– für sie eine Gefahr für Leib und Leben angenommen werden kann.

Für Minderjährige fällt der letzte der drei Punkte weg. „Bei ihnen muss grundsätzlich eine Gefahr für Leib oder Leben angenommen werden, solange Erkenntnisse oder Ermittlungen nichts Anderes ergeben“, so Zahler.

Speziell bei Erwachsenen sei die Abgrenzung zu einem Vermisstenfall häufig nicht leicht, so die Pressesprecherin. „Es besteht immer auch die Möglichkeit, dass diese aus freien Stücken ihren Aufenthaltsort nicht preisgeben wollen.“ Diesen Fall hat Patrick Thömmes' Lebensgefährtin Alexandra Kühne jedoch bereits klar ausgeschlossen, wie sie in einem bereits viele Tausend Mal geteilten Facebook-Post betont.

Mobiltelefon letztmals nahe der Nagold-Talsperre eingeloggt

Das Mobiltelefon ihres Partners sei am Donnerstag um 9 Uhr im Funknetz nahe Seewald-Erzgrube eingeloggt gewesen, also in direkter Nähe der Nagoldtalsperre im Landkreis Freudenstadt. Seitdem habe es kein neues Signal gegeben. Patrick Thömmes war auf seiner schwarzen Honda SC60 (auch CB 1000 R) unterwegs. Das Kennzeichen des Motorrads lautet „BB KT 32“. Sowohl die Motorradkombi als auch der Helm des 53-Jährigen sind ebenfalls schwarz.