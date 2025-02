Big Brother: Diese zwölf Kandidaten ziehen live in den Container

Bald startet eine neue "Big Brother"-Staffel, in der sich die Bewohner und Bewohnerinnen einer dauerhaften Überwachung durch den großen Bruder aussetzen. Joyn hat jetzt die Namen der ersten zwölf Teilnehmenden bekannt gegeben, die am Montag einziehen werden.

Am Montag (24. Februar) startet die Reality-Show "Big Brother" in eine neue Staffel. Am Freitag hat der Streamingdienst Joyn bekannt gegeben, welche zwölf Kandidatinnen und Kandidaten zum Startschuss live in den Container einziehen werden, um sich der Rundum-Überwachung des großen Bruders zu stellen.

Vorab gut zu wissen: 2025 gibt es beim altbekannten Format "Big Brother" einige Änderungen. "Die neue Staffel wird halb so lang, aber doppelt so schnell", verrät Joyn-Programmchef Thomas Münzner. "Wir werden wöchentlich neue Menschen im Container begrüßen, ständig neue Geschichten erleben. Immer wieder werden neue Bewohner:innen einziehen, die wir kennenlernen werden."

Insgesamt leben die Kandidatinnen und Kandidaten dieses Mal 50 statt 100 Tage im Container. Am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro für den Gewinner oder die Gewinnerin. Bereits am Mittwoch wird eine Person die Show wieder verlassen müssen und Platz für ein neues Mitglied im "Big Brother"-Haus machen.

Diese Bewohnerinnen machen den Anfang

Friseurmeisterin Ulrike (41) aus Dortmund liebt Campen und das Leben in Gemeinschaft. Sie will den Container mit ihrer ehrlichen und mitreißenden Art aufmischen. Andriana (21) aus Offenbach am Main ist 20 Jahre jünger und damit die jüngste Bewohnerin. Altenpflegerin Iris (28) aus Berlin hingegen träumt, seit dem sie 18 ist, von ihrem Durchbruch als Musikerin. Aurelia (28) aus Ulm sucht im Container die große Liebe und strebt einen Durchbruch als Reality-Star an.

Kandidatinnen mit TV-Erfahrung

Diesem Traum sind diese Damen schon ein Stück näher: Bürokauffrau Florentina (27) aus Wien kennen Joyn-Zuschauer bereits aus der Reality-Show "Match in Paradise", an der sie 2023 beteiligt war. Auch Krankenschwester Mariama (23) aus Borgholzhausen ist das TV-Rampenlicht nicht fremd: Sie war bereits bei "Fight for Paradise: Wem kannst du trauen?" bei Netflix und "My Style Rocks Germany" bei Sport1 zu sehen.

Das sind die Männer im Container

Auch Content Creator Nadiem (30) aus Bochum möchte "Big Brother" dazu nutzen, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Sein Markenzeichen: Er kann täuschend echt eine weibliche Stimme imitieren. Landwirt Tino (31), der mit seiner Familie auf Rügen lebt, gibt ebenfalls über Social Media bereits Einblicke in seinen Alltag. Er will im Container ein Sprachrohr für die Landwirtschaft sein. Krankenpfleger Dino (27) hingegen fällt eher mit seinem bunten Style sowie seinen Sprüchen auf.

Wahlberliner Marvin (28) arbeitet als Model und lief bereits für Prada und Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Da er bereits 55 Tage in einem Model-Apartment gelebt hat, weiß er, wie es ist, mit vielen Menschen auf engem Raum zusammenzuwohnen. Mika (23) aus Gladbeck wird wohl im Container am meisten seine zwei wöchentlichen Friseurbesuche vermissen. Auch er war bereits in der Netflix-Show "Fight for Paradise: Wem kannst du trauen?" zu sehen. Von sich selbst sagt er: "Ich wollte als Kind immer so berühmt wie Michael Jackson sein."

Wann startet die neue "Big Brother"-Staffel?

Der österreichische Profi-Fußballer Stefan (23) aus Innsbruck liebt es zu flirten und hofft wie seine künftige Mitbewohnerin Aurelia auch darauf, im Container die große Liebe zu finden. Ob ihm das gelingen wird, zeigt sich ab Montag (24. Februar). Ab 23 Uhr sendet Joyn live rund um die Uhr einen Stream aus dem "Big Brother"-Container. Den Einzug gibt es zudem ab 23:15 Uhr im Free-TV in Sat.1 zu sehen.