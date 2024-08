Big Bang Theory-Star: Tom Pelphrey und Kaley Cuoco haben sich verlobt

1 Bekamen im vergangenen Jahr ihre gemeinsame Tochter: Tom Pelphrey und Kaley Cuoco. Foto: imago/Starface / AdMedia/Starface

Seit mehr als zwei Jahren sind sie ein Paar, 2023 kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt - und jetzt wird geheiratet! Das Schauspielpaar Kaley Cuoco und Tom Pelphrey haben sich verlobt.











Die US-amerikanische Schauspielerin Kaley Cuoco (38) hat sich verlobt. Wie der "Big Bang Theory"-Star via Instagram-Story am Mittwoch bekannt gab, hat ihr Partner, Schauspiel-Kollege Tom Pelphrey (42), anscheinend die Frage aller Fragen gestellt. Offensichtlich lautete die Antwort von Cuoco "Ja", denn auf dem Schnappschuss präsentiert sie sich mit einem dicken Klunker am Finger - inklusive breitem Grinsen. Als einzigen Kommentar schrieb sie dazu: "Wundervolles Wochenende."