Bietigheimer Weihnachtscircus: Gemeinsam feiern auch in Zeiten der Prüfung

Beim Hofmeister Weihnachtscircus genossen eintausend Gäste, darunter viele Prominente aus Politik, Wirtschaft und Showbusiness, das weihnachtliche Spektakel für den guten Zweck.
Es ist Freitagabend: Der lange rote Teppich vor dem Hofmeister Circus-Zelt ist aufgerollt. Über ihn gleiten in schicker Abendrobe die zahlreichen Gäste – darunter auch Sponsoren und Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Showbusiness – die das glanzvolle, weihnachtlich stimmungsvoll geschmückte Zelt im Nu füllen. Magisches Knistern und gespannte Vorfreude liegen in der Luft.