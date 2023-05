8 Mit 33 Metern Höhe überragt das 170 Jahre alte Viadukt so manchen Dorfkirchturm. Foto: Ralf Poller

Ein Arbeitstrupp der Deutschen Bahn sucht das Enzviadukt in Bietigheim-Bissingen auf Schäden ab. Wer in dieser Höhe arbeitet, sollte absolut schwindelfrei sein und die Sommerhitze gut vertragen.









Leise, fast unmerklich schwebt die Hubarbeitsbühne in einer eleganten Drehung nach oben in Richtung der oberen Bögen des Enzviadukts in Bietigheim-Bissingen. Würde der starke Dieselmotor des Spezialfahrzeugs nicht unten dröhnen und vibrieren, wäre das Gefühl wie auf einem schwebenden Teppich perfekt. Mit einem kleinen Joystick steuert Robert Yadrov-Wenger zentimetergenau, wohin er sich und sein Arbeits- und Sicherungsteam zu den Erhaltungsarbeiten chauffiert. Auf cockpitähnlichen Displays weist er auf die aktuelle Auslastung der Hebebühne von 85 Prozent hin. Der lange Hubarm dagegen kommt gerade einmal auf 17 Prozent der maximal zulässigen Last.