Bietigheimer Silvesterlauf: Bald ausgebucht? Silvesterlauf mit Rekord-Anmeldezahlen
Bereits im vergangenen Jahr erhielt der Bietigheimer Silvesterlauf großen Zuspruch. Foto: vanti)

Der Silvesterlauf in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) steuert auf einen Teilnehmerrekord zu. Bereits 3560 Läufer sind angemeldet. Vor Weihnachten könnte das Event voll sein.

Der Silvesterlauf in Bietigheim-Bissingen steuert auf einen Rekord zu. Zum 43. Mal findet das Laufevent statt – und noch nie gab es im Vorfeld so viele Anmeldungen. Am Donnerstagmittag hatten sich bereits 3560 Teilnehmer eine Startnummer gekauft. Das bedeutet, dass nur noch 440 weitere eine Startnummer erhalten können. „Es könnte sein, dass der Lauf schon zu Weihnachten ausverkauft ist“, sagt der Pressesprecher Dieter Matzat. Im vergangenen Jahr nahmen 3722 Läuferinnen und Läufer am sportlichen Finale des Jahres teil.

 

Bereits seit Anmeldebeginn habe es einen hohen Zulauf gegeben. „Es scheint wieder zu boomen und in Mode zu sein“, vermutet Matzat. Aktuell gingen bereits über 950 Anmeldungen mehr ein als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Schon der Bottwartal-Marathon Mitte Oktober hatte eine Rekordteilnahme zu vermelden. Besondere Werbeaktionen habe es für den Silvesterlauf nicht gegeben, so Matzat. Der seit 1981 organisierte Lauf in Bietigheim ist bereits eine feste Größe. Im Lauf der Jahre hatte sich das Laufevent zu einem besonderen Spektakel entwickelt, das weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus bekannt ist.

Begrenzt ist die Teilnehmerzahl auf 4000 Personen. „Wir müssen das machen, damit die Qualität der Veranstaltung nicht darunter leidet“, erklärt Matzat. Denn weil zwei Runden zu absolvieren sind, kommt es zwangsläufig zu Überrundungen. Bei noch mehr Teilnehmern wäre dies dann zu gefährlich.

 