Bietigheimer Promis teilen Erinnerungen: Camouflage: Nur der Wasen ist vergleichbar mit dem Pferdemarkt

1 Comedian Emmvee, Wirtschaftsboss Wendelin Wiedeking und Bundesligatrainer Julian Schuster schwärmen vom Bietigheimer Pferdemarkt. Foto: Lichtgut/dpa/AFP/J. Bach

Der Bietigheimer Pferdemarkt ist in der ganzen Region bekannt. Fünf Berühmtheiten der Stadt aus Sport, Comedy und Wirtschaft erzählen von ihrer Kindheit auf dem Fest, der Lust auf Schokofrüchte und einer kuriosen Ticket-Verkaufsaktion.











Link kopiert



In diesen Tagen steht Bietigheim-Bissingen im Zeichen des 88. Pferdemarkts, der am Freitag mit dem Fassanstich und dem Start des Reitturniers eingeläutet wird. Bis zum darauffolgenden Dienstag wird das Fest gut 300 000 Besucher unter das Viadukt an der Enz locken. Während die Strahlkraft des Pferdemarkts in die ganze Region reicht, sind einige Bietigheimer Promis in ganz Deutschland berühmt. Fünf von ihnen erklären, was das Fest so besonders macht.