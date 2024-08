Bietigheimer Pferdemarkt: Pferde, nein Danke?Fünf Tipps abseits des Pferdemarkts

Der Bietigheimer Pferdemarkt wird am Wochenende wieder die Massen anziehen. Was für die einen ein lang ersehntes Event und schöner Treffpunkt ist, stößt anderen auf: Pferderücken entzücken nicht, Frittenfett entfaltet keinen Duft, sondern wird als Gestank wahrgenommen – und Menschenansammlungen meiden manche aus Prinzip. Aber wo ist was Nettes zu finden? Hier sind fünf Alternativen.

1. Die Kürbis-Schau im Blüba in Ludwigsburg

Die Kürbisausstellung zeigt „Frauen-Power“ im Blühenden Barock in Ludwigsburg. In der Ausstellung sind Bildnisse starker Frauen aus Kürbissen zu sehen, wie etwa Pippi Langstrumpf, Jeanne d’Arc und Frida Kahlo. Die Ausstellung findet zum 25. Mal statt und ist zum Jubiläum besonders ansprechende gestaltet. Wer an diesem Wochenende nicht hin kann, hat noch bis zum 3. November Zeit dafür.

2. Abenteuer von Lurchi und Mecki in Kornwestheim

Zum Endspurt setzt das Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim mit der Ausstellung „Die fabelhaften Abenteuer von Lurchi und Mecki“ an. Die familienfreundliche Schau ist noch bis zum 8. September zu sehen. Wer als Kind schon jemals mit seinen Eltern in einem Salamander-Laden ein paar Schuhe gekauft hat, kennt Lurchi, den schuhetragenden Salamander, und Mecki, den abenteuerlichen Igel. Ihre Welt in den Comics ist auch heute noch sehenswert.

3. Konzert auf 7-Eichen in Affalterbach

Lacht die Sonne, dann wird auch der Abend auf dem Lemberg in Affalterbach meistens schön. Zwei Rockkonzerte dürften diesmal die Musikfans anziehen. So tritt die Metallica Tribute Band SAD am Freitag, 30. August, um 20 Uhr auf 7-Eichen auf. Einen Tag später rockt Echo um 20 Uhr den Berg mit Stücken von Tom Petty.

4. Der Nachtflohmarkt im Franck-Areal in Ludwigsburg

Alle Nachtschwärmer und Schatzsucher können beim Nachtflohmarkt im Franck-Areal in Ludwigsburg am Samstag, 31. August, von 18 bis 23 Uhr fündig werden. Das Event bietet vielseitige Gebrauchtwaren, von der Vintage-Kleidung über antike Möbel bis hin zu Sammlerstücken, versprechen die Veranstalter. Drinks und Kleinigkeiten zu essen gibt es ebenfalls.

5. Der Circus Roncalli gastiert noch in Ludwigsburg

Immer noch hat das weltbekannte Circus-Theater Roncalli sein Zelt im Garten des Blühenden Barock in Ludwigsburg aufgeschlagen. Ein Besuch in den Vorstellungen am Wochenende kann Freude bereiten. Die Spielzeiten sind am Freitag, 30. August, um 15 und um 19.30 Uhr. Das Programm dauert jeweils rund drei Stunden. Weiter geht es am Samstag, 31. August, zu den gleichen Zeiten. Wer am Sonntag, 1. September, Zirkusluft schnuppern will, kann das von 11 Uhr und von 15 Uhr an tun.