Pop-up-Clubs am Rande des Bietigheimer Pferdemarkts werden immer beliebter – sogar ein Netflix-Star legt dort auf. Als Konkurrenz zum traditionellen Programm sehen sie sich aber nicht.
Während die Menschen auf dem Bietigheimer Pferdemarkt an Ständen vorbeischlendern, mit dem Riesenrad fahren oder sich im Zelt eine Maß Bier kaufen, befindet sich am Rande des Festgeländes ein schmaler, versteckter Eingang mit Türsteher. Dahinter ist von Volksfest-Atmosphäre allerdings nichts zu spüren. Dort dreht ein DJ an den Knöpfen seines Mischpults, die Menschen schlürfen aus ihren Longdrinks und tanzen zur lässigen Musik, die aus den Lautsprechern dröhnt.