Bietigheimer Band kündigt Tour an: Pur kommt Ende 2026 mit neuem Album nach Stuttgart

1 Die Band Pur verspricht lange Abende mit Hits und neuen Songs in deutschlandweit zehn Hallen. Foto: Carsten Klick

Gerade feiert die Band Pur mir Open-Air-Konzerten den 30. Geburtstag ihres Erfolgsalbums „Abenteuerland“. Im nächsten Jahr soll es eine neue Platte geben – und eine Hallentournee.











Link kopiert



Die Bietigheimer Band Pur, die sich gerade auf Open-Air-Tournee zum 30. Geburtstag ihres Erfolgsalbums „Abenteuerland“ befindet, geht im Dezember nächsten Jahres mit einem neuen Album auf eine „Arena Tour 2026“ betitelte Hallentournee durch zehn deutsche Städte. Dies gaben die Band und die Dirk Becker Entertainment GmbH am Dienstag bekannt. Die Konzertreise beginnt am 2. Dezember 2026 in Berlin und führt nach Stationen unter anderem in Hamburg, Köln und München am 18. Dezember auch in der Stuttgarter Schleyerhalle.