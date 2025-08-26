Bietigheimer Band kündigt Tour an: Pur kommt Ende 2026 mit neuem Album nach Stuttgart
Die Band Pur verspricht lange Abende mit Hits und neuen Songs in deutschlandweit zehn Hallen. Foto: Carsten Klick

Gerade feiert die Band Pur mir Open-Air-Konzerten den 30. Geburtstag ihres Erfolgsalbums „Abenteuerland“. Im nächsten Jahr soll es eine neue Platte geben – und eine Hallentournee.

Die Bietigheimer Band Pur, die sich gerade auf Open-Air-Tournee zum 30. Geburtstag ihres Erfolgsalbums „Abenteuerland“ befindet, geht im Dezember nächsten Jahres mit einem neuen Album auf eine „Arena Tour 2026“ betitelte Hallentournee durch zehn deutsche Städte. Dies gaben die Band und die Dirk Becker Entertainment GmbH am Dienstag bekannt. Die Konzertreise beginnt am 2. Dezember 2026 in Berlin und führt nach Stationen unter anderem in Hamburg, Köln und München am 18. Dezember auch in der Stuttgarter Schleyerhalle.

 

Hartmut Engler fühlt sich noch nicht zu alt

„Wir werden topfit mit einem neuen Album dann am Start sein für euch“, verspricht Hartmut Engler an einem Drumkit sitzend in einem auf Instagram verbreiteten Video. In diesem Video sagt der 63-jährige Pur-Sänger auch: „Wir sind noch nicht zu alt für den Scheiß!“ Manche der hinter ihm stehenden anderen Bandmitglieder bekunden ihre Zustimmung durch Äußerungen wie „Yeah!“ und „Hmhm!“

Der allgemeine Vorverkauf für die zehn Konzerte beginnt an diesem Freitag, 29. August, um 10 Uhr. Bereits an diesem Mittwoch, 27. August, können sich Fans von 10 Uhr an beim „Eventim Presale“ Tickets für die Shows sichern. „Unsere Fans dürfen sich bei der Arena Tour 2026 auf einen langen Abend mit vielen Hits und Songs aus einem brandneuen Album freuen“, wird Hartmut Engler in einer Mitteilung des Tourneeveranstalters zitiert.

 