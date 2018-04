Bietigheim Zweijährige wird von Auto mitgeschleift und schwer verletzt

Von red 21. April 2018 - 10:34 Uhr

Bei einem Unfall in Bietigheim wird ein zweijähriges Mädchen schwer verletzt. Foto: dpa

Ein 86-jähriger Autofahrer verwechselt beim Ausparken in Bietigheim die Gänge, tangiert einen Kinderwagen und schleift ein zweijähriges Mädchen mehrere Meter mit sich.

Bietigheim - Weil ein 86-Jähriger Autofahrer beim Ausparken die Gänge verwechselt, wird ein zweijähriges Mädchen bei einem Unfall in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt wollte der 86-jährige Fahrer eines Daimler am Freitagabend von einem Parkplatz in Bietigheim rückwärts ausparken und verwechselte hierbei die Gänge. Statt rückwärts aus der Parklücke zu stoßen, beschleunigte er das Fahrzeug vorwärts und streifte den neben ihm parkenden Honda einer 59-Jährigen.

Der Honda wurde auf eine Bank geschoben, auf der eine 35-jährige Mutter mit ihrem fünfjährigen Sohn saß. In einem Buggy neben der Bank stand die zweijährige Tochter. Der Kinderwagen wurde von dem Daimler erfasst, unter das Auto gezogen und mehrere Meter mitgeschleift, ehe das Fahrzeug zum Stillstand kam. Das Kind konnte von Passanten geborgen werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, musste nach dem Unfall aber von einem Notfallseelsorger betreut werden. Auch die Mutter und der fünfjährige Sohn blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.