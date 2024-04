1 Enttäuschung pur bei den Bietigheim Steelers nach dem Abstieg aus der DEL 2. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Bietigheim Steelers sind von der DEL in die Drittklassigkeit durchgereicht worden. Wie konnte es dazu kommen? Tritt der Club überhaupt in der Eishockey-Oberliga an?











Link kopiert



Der Absturz kam nicht ganz unerwartet. Dennoch herrschte auch am Tag nach dem mit dem 2:3 nach Verlängerung gegen die Selber Löwen feststehenden Abstieg aus der DEL 2 eine gewisse Schockstarre bei den Bietigheim Steelers. „Es ist eine Leere da, aber wir müssen nach vorne blicken und die Ärmel hochkrempeln“, sagte Geschäftsführer Gregor Rustige am Donnerstag. Eine Sitzung, eine Telefonkonferenz jagt in diesen Tagen die nächste. Denn derzeit stehen sehr viele Fragezeichen hinter der Zukunft des Clubs, der von der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in die Drittklassigkeit durchgerauscht ist.