Das Verfahren wegen sexueller Belästigung gegen den ehemaligen Coach des Eishockey-Zweitligisten könnte bald enden – es sei denn, er legt Einspruch gegen den Strafbefehl ein.
Es war ein turbulentes Wochenende für die Bietigheim Steelers. Die Saison endete für den Eishockey-Zweitligisten am Sonntag nach einer 3:4-Niederlage gegen die Kassel Huskies im Play-off-Halbfinale. Schlagzeilen gemacht hatten die Stellers aber bereits am Samstag, als sie ihren Trainer Alexander Dück einen Tag vor dem Spiel freistellten. Mit der sportlichen Situation hatte das allerdings nicht zu tun.