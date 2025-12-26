Eishockey Bietigheim: Vom Horrorszenario zum Hype – die neue Lust auf die Steelers

Von der Deutschen Eishockey Liga in die Oberliga – und zurück in die DEL2. Die Bietigheim Steelers haben eine Achterbahnfahrt hinter sich. Warum der Absturz sogar positiv war!
Es ist ein Horrorszenario: Durchgereicht zu werden von der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Oberliga. Weg vom Premiumprodukt, runter in die Drittklassigkeit. Die Bietigheim Steelers mussten diesen Absturz leidvoll erfahren, doch im Nachhinein sieht Geschäftsführer Gregor Rustige diesen Niedergang sogar irgendwie positiv. „Dieser komplette Neuanfang war wie ein reinigendes Gewitter“, sagt der 38-Jährige.