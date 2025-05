Bietigheim Steelers: Aufsteiger feiert riesige Party mit Fans ﻿

8 Da ist das Ding: Die Oberliga-Meister zeigen den Fans den Pokal. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Eishockeyspieler der Bietigheim Steelers feiern am Donnerstag mit den Fans in der Stadt den Aufstieg in die DEL 2. Wir zeigen Bilder von der Party.











Es war kein einfaches Jahr für die Eishockey-Fans in Bietigheim-Bissingen. Die Steelers mussten nach dem Abstieg aus der zweiten Liga in der dritten Liga um den direkten Wiederaufstieg kämpfen. Weil das auch dank der treuen Fans gelungen ist – immerhin kamen im Schnitt 3000 Zuschauer zu den Spielen in der drittklassigen Oberliga – , steht der 1. Mai im Zeichen der Meisterfeier.