1 Betrüger nehmen Wohnungssuchende ins Visier. (Symbolbild) Foto: Imago/U. J. Alexander

Eine 25-Jährige stößt bei ihrer Suche nach einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen auf ein interessantes Inserat. Der Anbieter behauptet, eine britische Firma würde sich um die Immobilie kümmern – doch die verlangt eine Vorabzahlung.











Die Wohnungsnot im Großraum Stuttgart ist groß – und Betrüger nutzen das aus: So wäre eine 25-Jährige am Wochenende beinahe um 1800 Euro gebracht worden, die sie als vermeintliche Kaution für ihre eigenen vier Wände in Bietigheim-Bissingen zahlen sollte.