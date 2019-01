Bietigheim-Bissingen Zu lange Wartezeit – Gast attackiert Wirt

Von red 04. Januar 2019 - 11:23 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall in einem Café in Bietigheim. (Symbolbild) Foto: dpa

Weil ein Gast in einem Café in Bietigheim-Bissingen zu lange auf seine Bestellung warten musste, griff er zuerst die Bedienung und dann den 40-jährigen Wirt an. Der Gast verlässt das Lokal, ohne die Rechnung zu bezahlen.

Bietigheim-Bissingen - In der Innenstadt von Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Mittwochabend eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einem Gast und dem Wirt eines Cafés ereignet. Der Grund war die zu lange Wartezeit für Getränke.

Wie die Polizei berichtet, betraten der bislang unbekannte Täter und sein Begleiter das gut besuchte Café gegen 20.30 Uhr. Wegen des hohen Besucheraufkommens gestaltete sich die Wartezeit länger als gewohnt. Dies missfiel dem unbekannten Täter offensichtlich, weshalb er zunächst verbal die Bedienung und den 40-jährigen Gastwirt anging.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Täter folgte dem Gastwirt zum Tresen, ergriff seinen Arm und schlug mehrfach mit der flachen Hand in das Gesicht des 40-Jährigen. Der Begleiter des unbekannten Täters und andere Gäste konnten ihn schließlich wegziehen.

Zusammen mit seinem Begleiter verließ der Unbekannte das Café, ohne die Rechnung zu bezahlen. Bei der Auseinandersetzung sind auch mehrere Gläser zu Bruch gegangen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07142/405-0 entgegen.