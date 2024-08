Bietigheim-Bissingen: Wie viel Pferdemarkt-Stau Bietigheim erwartet – und wie man ihn umgeht

1 Auch wenn die Spuren stadteinwärts wohl rechtzeitig freigegeben werden können, droht viel Stau am Wochenende in Bietigheim. Foto: Werner Kuhnle

Wegen Arbeiten an der B 27 ist in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) mit mehr Stau als sonst beim Pferdemarkt zu rechnen. Viele der 300 000 Besucher kommen mit dem Auto und brauchen wohl Geduld. Die Stadt rät zur Anreise mit Bus, Bahn oder Rad.











Während auf dem Festplatz unter dem Viadukt die Aufbauten für Fahrgeschäfte und das Festzelt für den am Freitag beginnenden Pferdemarkt in Bietigheim auf Hochtouren laufen, wird auch anderenorts in der Stadt rangeklotzt. Die B 27 ist seit Sommerferienbeginn teilweise gesperrt. Bis Freitag noch wird der Verkehr stadteinwärts auf die Gegenfahrbahn umgelenkt und stadtauswärts durch das Gewerbegebiet umgeleitet.