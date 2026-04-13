Bietigheim-Bissingen: Weinberghütte aufgebrochen – Polizist jagt Einbrecher auf geliehenem Fahrrad

Ein 27-Jähriger hat es sich in einer Weinberghütte in Bietigheim-Bissingen gemütlich gemacht. Das endete in einer ungewöhnlichen Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Einen kuriosen Einbruch mit durchaus abenteuerlicher Verfolgungsjagd hat es am Samstag in Bietigheim-Bissingen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 27-Jähriger eine Weinberghütte in der Verlängerung der Bergstraße aufgebrochen. Im Inneren machte es sich der Mann dann mit vorgefundenen Knabbereien und Limonade gemütlich – wurde allerdings vom 63-jährigen Eigentümer und einem 60-jährigen Zeugen entdeckt.

Polizist borgt sich ein Fahrrad Die beiden Männer hielten den Eindringling zunächst fest, kurz vor dem Eintreffen der Polizei gelang dem 27-Jährigen dann aber doch noch die Flucht zu Fuß. Die Beamten hefteten sich – ebenfalls zu Fuß – an seine Fersen und verfolgten den Mann durch die Weinberge in Richtung der B27.

Dort stieg einer der Polizisten schließlich auf das Fahrrad eines zufällig vorbeifahrenden Passanten. Per Rad konnte der Polizist zum 27-Jährigen aufschließen und diesen so lenken, dass er schließlich von einer entgegenkommenden Streife festgenommen werden konnte. In einem letzten Akt des Protests trat der Mann noch gegen den Streifenwagen.

Streifenwagen bleibt heil

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Der Wert der konsumierten Lebensmittel beläuft sich auf wenige Euro, an der Weinberghütte entstanden rund 250 Euro Schaden. Der getretene Streifenwagen wurde nicht beschädigt.