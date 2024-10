1 Laut Polizei wurden beide Beteiligten bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

In Bietigheim-Bissingen ist es am Freitagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer 81-jährigen Mercedes-Fahrerin und einem 18-jährigen Opel-Fahrer gekommen, weil die 81-Jährige die Vorfahrt missachtete.











Am Freitagmittag kam es in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) in der Freiberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.