Am Freitagmorgen hat eine 32-jährigen Opel-Fahrerin in Bietigheim-Bissingen die Vorfahrt eines Linienbusses missachtet, woraufhin es zur Kollision kam. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.











