6 Die Polizei Ludwigsburg bittet um Mithilfe (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat ein Tabakwarengeschäft in Bietigheim-Bissingen ausgeraubt. Nun veröffentlicht die Polizei Bilder der Überwachungskamera und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Bietigheim-Bissingen - Die Polizei in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist auf der Suche nach einem bislang unbekannter Täter, der am Sonntag, 6. Dezember, kurz nach 14 Uhr ein Tabakgeschäft im Bahnhofsgebäude von Bietigheim-Bissingen überfallen hat. Er bedrohte den Verkäufer mit einer Pistole und forderte ihn auf, ihm das in der Kasse enthaltene Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dreistelligen Betrag in Richtung der Gleise beziehungsweise des Ausgangs Stuttgarter Straße und Freiberger Straße.

Täterbeschreibung

Der Täter wurde als etwa 1,85 Meter groß beschrieben und dürfte zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Bekleidet war er mit einer blauen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose mit vereinzelten hellen Flecken und dunklen Wollhandschuhen. Er trug darüber hinaus eine helle Mund-Nase-Bedeckung. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat Fotos des Täters veröffentlicht, die von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden. Wir zeigen die Bilder in der Bildergalerie. Wer Hinweise zu dem Täter hat, kann sich bei der Polizei, rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07141 189 melden.