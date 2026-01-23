Bietigheim-Bissingen: Stellenabbau bei Valeo – Jobs in Bietigheim nicht betroffen

Hunderte Stellen will der Autozulieferer Valeo in Deutschland streichen. Im Traditionsstandort in Bietigheim-Bissingen geht es für die rund 2000 Beschäftigten aber erst einmal weiter.
Der französische Automobilzulieferer Valeo war zuletzt bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil Stellen an Standorten in Deutschland abgebaut werden. In Bad Neustadt wird das Werk geschlossen, in Bad Rodach und Ebern werden Stellen gestrichen oder an andere Standorte verlagert. Insgesamt sind von den Maßnahmen etwa 500 Arbeitsplätze betroffen.