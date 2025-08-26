Bietigheim-Bissingen: Spur der Verwüstung – Einbrecher fahren mit Gabelstapler durch Lagerhalle
Der Gabelstapler war in der Halle abgestellt worden (Symbolbild). Foto: Imago/Zoonar

Unbekannte sind über das Wochenende in die Lagerhalle einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Bissingen (Kreis Ludwigsburg) eingestiegen. Dort hinterließen sie Verwüstung.

Normalerweise sind Einbrecher auf der Suche nach Wertvollem, in Bietigheim-Bissingen waren Unbekannte am Wochenende jedoch offenbar eher von Zerstörungswut getrieben. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter in die Lagerhalle einer Firma in der Carl-Benz-Straße eingestiegen – um dann mit einem Gabelstapler durch die Halle zu fahren, wobei sie eine Spur der Verwüstung hinter sich her zogen.

 

Wann genau der Einbruch stattfand, ist unklar. Die Polizei grenzt den Zeitraum auf zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ein. Die Täter waren wohl über ein Fenster in die Halle gelangt. Wie hoch der angerichtete Schaden ausfällt, oder ob die Täter doch noch anderweitig Beute machten, ist derzeit noch offen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt unter Telefon 0 71 42 / 40 50 oder bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

 