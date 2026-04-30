Bietigheim-Bissingen: Song über B27-Baustelle geht viral – diese 57-Jährige steckt dahinter

Eine Ingersheimerin hat mit einem Lied über den Stau in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) einen kleinen viralen Hit gelandet. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Geschichte.
Christine Lipic ist es gelungen, dem täglichen Stau auf der B27 in Bietigheim etwas Positives abzugewinnen. Sie hat mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz einen Song über die Dauerbaustelle geschrieben – und der wurde auf Social-Media-Plattformen schon hunderttausende Mal angesehen. Dabei ist es bei weitem nicht das beliebteste Video der 57-Jährigen. Sie hat eine Reihe von Clips, die mehrere Millionen Mal aufgerufen wurden.