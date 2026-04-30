Bietigheim-Bissingen: Song über B27-Baustelle geht viral – diese 57-Jährige steckt dahinter

Eine Ingersheimerin hat mit einem Lied über den Stau in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) einen kleinen viralen Hit gelandet. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Geschichte.

Christine Lipic ist es gelungen, dem täglichen Stau auf der B27 in Bietigheim etwas Positives abzugewinnen. Sie hat mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz einen Song über die Dauerbaustelle geschrieben – und der wurde auf Social-Media-Plattformen schon hunderttausende Mal angesehen. Dabei ist es bei weitem nicht das beliebteste Video der 57-Jährigen. Sie hat eine Reihe von Clips, die mehrere Millionen Mal aufgerufen wurden.

Eine Content Creatorin – also jemand der professionell Inhalte für Soziale Medien wie Facebook oder Instagram produziert – jenseits der 50 ist eher eine Seltenheit. Der Weg der Ingersheimerin zu ihrem Traumberuf ist dann auch nicht alltäglich: „Von der Hausfrau zur Content Creatorin“, sagt Lipic selbst über sich.

Früher war sie bei Daimler in der Qualitätskontrolle tätig, dann kamen zwei Kinder, sie stieg aus dem Berufsleben aus und kam erst während der Pandemie und durch ihre Kinder mit TikTok, Instagram und Facebook näher in Kontakt. „Ich habe da eher hobbymäßig angefangen“, sagt Lipic.

Auch im Familienurlaub ist Christine Lipic (Zweite von links) mittlerweile oft auf Motivjagd für ihren Beruf. Foto: privat

Wie im analogen Leben, ist ihr aber auch digital der Humor in Alltagssituationen wichtig. Sie startete mit Katzenvideos oder Szenen aus dem Alltag mit lustigen Beschreibungen. „Ich habe dann festgestellt, dass die Leute meinen Humor gut finden“, erzählt die Ingersheimerin. In ihr reifte der Gedanke, ihr Hobby zum Beruf zu machen.

Lipic trotzt Zweifeln

Als sie den Plan ihrer Sachbearbeiterin bei der Arbeitsagentur mitteilte, wurde sie aber enttäuscht. Das wollten gerade alle jungen Frauen machen, hieß es. Ihr räumte man wenig Chancen ein, den Beruf zu ergreifen. Zunächst desillusioniert machte Lipic aber dennoch weiter und ergatterte immer wieder bezahlte Aufträge, um für Produkte zu werben.

Tatsächlich wurde sie dann auch von einer Firma, die mehrere Edeka-Märkte betreibt, als Content Creatorin angestellt. Weil sie sich weiter mit Rüstzeug und Know-how ausstatten möchte, führte der Weg sie erneut in die Arbeitsagentur und diesmal war man ihrem Ansinnen aufgeschlossen. So macht sie derzeit eine Weiterbildung und lernt unter anderem den Umgang mit Künstlicher Intelligenz, während sie weiter ihre Selbstständigkeit aufbaut.

„Bietigheim nervt heute bissle sehr“

Sie greift immer wieder Alltagsprobleme humorig auf und so kam sie auch auf die Idee des B27-Songs. „Ich stehe selbst regelmäßig in Bietigheim im Stau, wenn ich zu meiner Mutter fahre“, sagt Lipic. Während einer dieser Staufahrten kam sie auf die Textidee zum Song in dem es unter anderem heißt „Bietigheim nervt heute bissle sehr“. Zu Hause formulierte sie den Liedtext aus und fütterte damit eine KI. Ein Teil des Songs, der bald auch bei Streaming-Anbietern verfügbar sein sollte, packte sie auf Instagram mit einem Video.

In dem Video ist ihr Mann zu sehen, der wie ihre beiden inzwischen 22- und 19-jährigen Kinder die Mutter oft unterstützt. Anfangs war ihr Mann noch nicht so begeistert, von der Tätigkeit und auch ihr Teenager-Sohn habe das schon mal „peinlich“ gefunden. Nun sind alle aber voll dabei. Auch in Familienurlauben macht Lipic keine Pause. „Früher musste man den Kindern sagen, dass sie das Handy weglegen sollen, heute sagen die es mir“, verrät die 57-Jährige.

Sie hofft, dass ihre Videos auch schwierige Situationen wie einen Stau erträglich machen. Die Ingersheimerin hat weitere Pläne für ihre späte Karriere. So bietet sie individuelle Songs auf Bestellung an und will noch mehr Auftragsarbeiten für Firmen und Produkte in der Region übernehmen: „Ich möchte zeigen, dass Social Media nicht nur etwas für Junge ist.“