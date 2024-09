1 Die Polizei brachte den Roller zu seinem Halter zurück. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in Bietigheim-Bissingen einen Roller gestohlen. Dieser tauchte schon am nächsten Morgen wieder auf – allerdings an einem eher ungewöhnlichen Ort.











Die Polizei konnte am Montag in Bietigheim-Bissingen einen gestohlenen Roller wieder an dessen Besitzer zurückgeben. Allerdings hatte das Gefährt doch sehr gelitten: Es war erst am Morgen von der Feuerwehr aus der Enz gefischt worden, nachdem eine Verfärbung des Wassers nahe der Wobachstraße gemeldet worden war.