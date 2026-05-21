Bietigheim-Bissingen: Pur-Sänger Hartmut Engler bekommt Bundesverdienstkreuz

Seit über vier Jahrzehnten prägt Hartmut Engler mit seiner Band Pur die deutsche Musikszene. Nun wird er für sein soziales Engagement gewürdigt - mit einer hohen Auszeichnung.
Der Sänger der Popband Pur, Hartmut Engler, ist im baden-württembergischen Bietigheim-Bissingen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. „Hartmut Engler hat unserer Gesellschaft weit mehr gegeben als große Konzertmomente und erfolgreiche Alben“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Kessing (SPD) in seiner Rede am Abend laut Mitteilung.