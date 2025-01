Bietigheim-Bissingen: Pranks rufen Polizei auf den Plan – Supermarkt-Kunden heimlich gefilmt

1 Bislang wurden 17 Videos aus dem Supermarkt im Netz entdeckt. (Symbolbild) Foto: dpa/Weronika Peneshko

Unbekannte haben Kunden in einem Supermarkt in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) verschiedene Streiche – sogenannte „Pranks“ – gespielt und die Reaktionen gefilmt und veröffentlicht. Da dies allerdings heimlich und ohne Genehmigung der Beteiligten passierte, ermittelt jetzt die Polizei.











Jeder hat vermutlich in den Sozialen Medien schon mal ein sogenanntes „Prank“-Video gesehen: Kurze Videos, in denen Passanten größere und kleinere Streiche gespielt und deren Reaktionen gefilmt werden. Solche Videos sind am Dienstag auch in Bietigheim-Bissingen in einem Supermarkt in der Talstraße gedreht und anschließend veröffentlicht worden – allerdings mit versteckter Kamera und ohne Genehmigung, weshalb nun die Polizei ermittelt.