Bietigheim-Bissingen: „Nur noch 40 Prozent Umsatz“ – B27-Baustelle bedroht Existenzen

Weil die Kunden ausbleiben oder den Weg nicht finden, klagen Gewerbetreibende über die Dauerbaustelle in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Ist Besserung in Sicht?

Es gibt Neues von der Dauerbaustelle in Bietigheim. Die B27 durch die Stadt wird seit Mai 2025 in mehreren Abschnitten saniert, teilweise geht es dabei zusätzlich um Arbeiten an Leitungen im Untergrund. Nun sollen Anfang Mai zwei Querstraßen zur B27 wieder freigegeben werden. Die Freude bei B27-Anlieger und Tankstellenbetreiber Matthias Breier hält sich aber in Grenzen.

„Ich habe nur noch 40 Prozent des Umsatzes, den ich vor der Baustelle hatte“, sagt der 66-Jährige, der eine Avia betreibt. Dass demnächst das Poststräßle und die Freiberger Straße wieder befahrbar sein werden, hilft ihm wenig.

Breier ist auf Durchgangsverkehr angewiesen und der meidet die B27. Zum einen sollen Lastwagen grundsätzlich die Bietigheimer B27 großräumig umfahren. Wer dennoch mit seinem Lastwagen durch die Stadt fahre, nutze die Gustav-Rau-Straße, um das Nadelöhr und den täglichen Stau zu umfahren.

Stau auf der B27 durch Bietigheim ist mittlerweile Alltag. Derzeit sind allerdings auch noch das Poststräßle (links) sowie die Freiberger Straße (rechts) gesperrt. Am 2. und 4. Mai sollen diese wieder öffnen. Foto: Frank Ruppert

Weil es auch schon 2024 lange Zeit eine Baustelle direkt vor der Tankstelle gab, fühlt sich Breier seit zwei Jahren im Krisenmodus, ohne etwas dafür zu können. „Wir zehren von unserer Substanz, die wir uns über Jahre aufgebaut haben. Aber irgendwann ist auch die Substanz weg“, sagt Breier.

Breier kritisiert Baustellenmanagement

Aus seiner Sicht geht es bei der Baustelle nicht schnell genug, vieles sieht ihm zu ineffizient aus bei der Baustellenerledigung. „Warum kann man, wenn es darauf ankommt, nicht auch mal nachts arbeiten?“, fragt Breier.

Viele Fragezeichen bleiben auch deshalb, weil er kaum Kontakt zu den Verantwortlichen hat. „Ich bin mir sicher, die tun ihr Bestes, aber das geht mir hier zu langsam voran“, kritisiert der 66-Jährige. Als Gewerbetreibender, der direkt nachteilig von der Baustelle betroffen ist, würde er sich das anders wünschen, zumal er mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg hält.

Kunden finden Weg nicht

Auch Claudia Görres hat mit den Folgen der Dauerbaustelle zu kämpfen. Sie betreibt in der Rohräckerstraße eine Textilreinigung. Bei der Stadt habe sie eine gute Ansprechpartnerin in Sachen Baustellen, die verweise aber auf das Regierungspräsidium Stuttgart als Herrin über die Baustelle. „Dort erreiche ich niemanden“, erklärt Görres.

Auch bei ihr haben die Einschränkungen wirtschaftliche Folgen: „Wenn mir das Haus nicht gehören würde, hätte ich schon überlegen müssen, ob ich weitermache“, erklärt sie. Seit 1960 ist die Firma am selben Ort untergebracht, die vergangenen Jahre waren aber eine große Herausforderung.

„Ich verbringe viel Zeit damit, den Kunden zu erklären, wie sie herfinden können. Selbst für Menschen, die sich in Bietigheim-Buch auskennen, ist das schwer.“ Claudia Görres, Inhaberin Textilpflege Görres

Seit 2023 leidet ihr Geschäft nun schon wegen diverser Baustellen. Die Zufahrt war früher über die B27 und dann die Freiberger Straße möglich. 2023 wurde die Abbiegespur aus Süden kommend in die Freiberger Straße gesperrt. Der Grund damals war der Bau der neuen Zentrale für die Bietigheimer Wohnbau und mit ihr die Neugestaltung der Fußgängerunterführung unter der B27. Das erschwerte Kunden von außerhalb die Zufahrt.

Dann klappte es eine Zeitlang mit der Herführung über die Gustav-Rau-Straße und die Freiberger Straße. Da letztere aber seit Februar komplett gesperrt ist, finden die Kunden die Reinigung schlicht nicht mehr. „Ich verbringe viel Zeit damit, den Kunden zu erklären, wie sie trotz der Sperrungen herfinden können. Selbst für Menschen, die sich in Bietigheim-Buch auskennen, ist das schwer“, sagt Görres.

Hoffnung auf Besserung

Hoffnung hat zumindest Görres auf Besserung. Wenn die Freiberger Straße ab 4. Mai wieder komplett geöffnet wird, könnte ihre Reinigung wieder besser erreicht werden. „Alles neu macht der Mai, vielleicht läuft es dann ja auch wieder“, sagt Görres und lacht.

Für Breier bringt der Mai dagegen kaum gute Neuigkeiten. Ab Mitte Mai soll die Auwiesenbrücke saniert und komplett gesperrt werden. Er rechnet deshalb nicht mit einer Besserung, selbst wenn direkt auf der B27 der Verkehr auf Höhe McDonald’s bald besser fließen würde.

Was er von der Baustellenplanung hält, zeigt seine Reaktion auf die Ankündigung des Regierungspräsidiums, dass die Auwiesenbrücke bis zum Pferdemarkt Anfang September fertig sein soll: Breier lacht. Das zumindest ist ihm noch nicht vergangen.

Großprojekt B27-Sanierung

Das wird gemacht

Für 16 Millionen Euro wird seit Mai 2025 und bis voraussichtlich Dezember 2026 in mehreren Bauabschnitten an der B27 durch Bietigheim-Bissingen gearbeitet. Neben der Sanierung des Fahrbahnbelags und der Entwässerungseinrichtungen wird auch die Rad- und Fußverkehrsführung optimiert. Darüber hinaus werden Leitungs- und Kanalarbeiten durchgeführt.

Aktuell

Derzeit wird in Bauabschnitt 4 ungefähr zwischen Bahnhof und Geisinger Straße gearbeitet. Es steht dort deshalb nur je eine Spur statt zwei pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Ab Mitte Mai soll im nächsten Bauabschnitt die Auwiesenbrücke gesperrt werden.