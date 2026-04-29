Bietigheim-Bissingen: „Nur noch 40 Prozent Umsatz“ – B27-Baustelle bedroht Existenzen

Weil die Kunden ausbleiben oder den Weg nicht finden, klagen Gewerbetreibende über die Dauerbaustelle in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Ist Besserung in Sicht?
Es gibt Neues von der Dauerbaustelle in Bietigheim. Die B27 durch die Stadt wird seit Mai 2025 in mehreren Abschnitten saniert, teilweise geht es dabei zusätzlich um Arbeiten an Leitungen im Untergrund. Nun sollen Anfang Mai zwei Querstraßen zur B27 wieder freigegeben werden. Die Freude bei B27-Anlieger und Tankstellenbetreiber Matthias Breier hält sich aber in Grenzen.