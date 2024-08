Bietigheim-Bissingen: Neue Parkplätze: Unbekannter bestiehlt Seniorin unter Vorwand

1 Die Seniorin hatte den Mann in ihre Wohnung gelassen. (Symbolbild) Foto: gms/Jens Schierenbeck

Montagmittag klingelte es am Haus einer Seniorin in Bietigheim-Bissingen. Ein Mann erklärte ihr, er sei wegen der Erneuerung der Parkplätze da – stattdessen stahl er jedoch den Geldbeutel der Frau.











Link kopiert



Ein Unbekannter hat sich am Montag unter einem Vorwand Zutritt zum Haus einer Seniorin in Bietigheim-Bissingen verschafft und diese bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte zwischen 12 und 13 Uhr ein Mann an dem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße und erklärte der Frau, dass er wegen der Erneuerung der Parkplätze käme. Diese ließ den Unbekannten in die Wohnung, wo dieser in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel der Seniorin an sich nahm. Darin befand sich zwar nur eine kleine Menge Geld, aber dafür auch alte Fotos, die einen ideellen Wert für die Bestohlene haben.