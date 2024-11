1 Polizeibeamte nahmen die drei Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Drei Männer wollen in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in Bietigheim-Bissingen sprengen. Ermittler hatten bereits zuvor einen der Verdächtigen im Visier – nun folgte der Zugriff.











Drei Männer im Alter von 23, 23 und 26 Jahren sollen in der Nacht zum Dienstag versucht haben, einen Geldautomaten einer Bank in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) zu sprengen. Polizeibeamte erwischten die Männer auf frischer Tat und nahmen sie fest.