Bietigheim-Bissingen: Mehrere Fenster mit Steinen eingeworfen

Unbekannte haben in Bietigheim-Bissingen unter anderem Scheiben an einem Sportgeschäft und an einer Apotheke beschädigt.











In der Nacht auf Montag wurden in Bietigheim-Bissingen mehrere Fenster eingeworfen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte einen Stein aus der Grundstücksumrandung eines Sportgeschäftes in der Talstraße genommen und mit diesem eine Glasscheibe des Geschäfts eingeworfen. Die Scheibe einer Apotheke in der Hauptstraße wurde wohl ebenfalls mit einem Stein beschädigt. Zudem wurde auch noch an einer Sporthalle in der Holzgartenstraße ein Fenster eingeworfen.