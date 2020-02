2 Die Polizei fahndet nach der vermissten Lena C. Foto: dpa/Stefan Puchner

Die Polizei sucht mit einem Foto nach der zwölfjährigen Lena C. aus Bietigheim-Bissingen, die seit dem 23. Dezember 2019 verschwunden ist.

Bietigheim-Bissingen/Ludwigsburg - Die zwölf Jahre alte Lena C. aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) wird seit dem 23. Dezember 2019 vermisst. Die Polizei sucht nun mit einer Foto nach dem Mädchen. Das Bild befindet sich in der Fotostrecke.

Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen im Laufe des vergangenen Jahres mehrfach als vermisst gemeldet worden und zuletzt in einer Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigsburg untergebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg geht davon aus, dass sich die Vermisste seit sie verschwunden war zumindest zeitweise in Ludwigsburg aufhielt.

Lena C. ist 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat braune, lange Haare und braune Augen. Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141/18-9 bei der Polizei Ludwigsburg zu melden oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.