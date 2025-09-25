Bietigheim-Bissingen: Lkw verliert fünf Tonnen schwere Ladung und sorgt für Vollsperrung der B27

Ein verlorener Verkaufsstand hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für eine Vollsperrung der B27 in Bietigheim-Bissingen gesorgt. Wie es dazu kam.

Eine verlorene Ladung hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für eine Vollsperrung der B27 in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gesorgt. Wie die Polizei berichtet, war ein 49-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 22.10 Uhr auf der B27 in Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs, als er aufgrund von stockendem Verkehr abrupt abbremste.

Hierdurch rissen mutmaßlich die Spanngurte seines auf dem Anhänger transportierten Verkaufsstandes und der Stand kippte nach links auf die Fahrbahn – ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

B27 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesperrt

Da die Ladung mittig auf der Fahrbahn lag, musste die B27 in Richtung Ludwigsburg zunächst für die Bergung des Verkaufsstandes gesperrt werden. Da der Verkaufsstand über fünf Tonnen wiegt, wurde zur Bergung ein Schwerlastkran angefordert. Die Bergung dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags an.

Die Bundesstraße musste bis 5.15 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigsburg gesperrt werden, der Verkehr wurde währenddessen örtlich umgeleitet.

Nachdem der Verkaufsstand wieder auf den Anhänger aufgeladen werden konnte, wurde der Lkw in ein nahegelegenes Industriegebiet begleitet. Bis zur Nachsicherung wurde dem 49-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.