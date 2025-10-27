Bietigheim-Bissingen: In Krisenzeiten eröffnet Porsche neues Trainingszentrum

An der B27 in Bietigheim-Bissingen steht nach nur 18 Monaten ein neues Schulungszentrum: Hier werden Händler und Hochvoltexperten trainiert – und in großen Mengen gekocht.

Die große Baustelle an der B27 war eineinhalb Jahre nicht zu übersehen. Nun ist das neue Trainingszentrum von Porsche am Stadtrand von Bietigheim-Bissingen fertig. In dem dreigeschossigen Neubau mit einer Fläche von rund 8350 Quadratmetern sollen die Mitarbeiter des Automobilherstellers in unterschiedlichen Bereichen geschult werden.

Beim Spatenstich im Februar 2024 war von einem Investitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro die Rede. Der damals vorgestellte Zeitplan konnte eingehalten werden. Das neue Qualifizierungszentrum wurde vor Kurzem eröffnet, teilt der Autobauer mit.

Schulungen für in- und ausländische Kollegen

In Bietigheim-Bissingen ist der Standort der Vertriebsgesellschaft für den deutschen Markt angesiedelt. In dem Dienstleistungszentrum in der Stadt an Enz und Metter sind die Porsche Financial Services mit 250 Mitarbeitern und die Porsche Deutschland GmbH untergebracht. Insgesamt 90 Porsche-Zentren, darunter auch sieben Niederlassungen, steuert der Premium-Automobilhersteller von Bietigheim aus.

Im Neubau werden Mitarbeiter der deutschen Porsche Handelsorganisation und europäische Handelspartner trainiert und weitergebildet. Auch die Porsche Academy Europe der Vertriebsregion Europa ist nun ebenfalls an diesem Standort beheimatet.

Das Gebäude, das von einem Stuttgarter Architekturbüro entworfen wurde, verfügt über 18 Schulungsräume. Am Standort sind sowohl technische als auch nicht technische Trainings möglich, zum Beispiel in den Bereichen Fahrwerk und Karosserie. Die Räume erfüllen deswegen besondere bauliche Anforderungen hinsichtlich Brandschutz und Sicherheit. Dadurch können dort unter anderem Techniker zum Hochvoltexperten qualifiziert werden.

Technische Schulungen sind in dem neuen Gebäude möglich. Foto: Porsche

Um das Personal der Handelsorganisation auch im Umgang mit Kunden zu trainieren, wurde ein Simulationsraum eingerichtet. Hier werden Produkttrainings abgehalten und unterschiedliche Situationen in der Kundenbetreuung geübt, zum Beispiel die Fahrzeugübergabe. Im eigenen Filmstudio lassen sich zudem Online-Trainings produzieren.

Zugleich wurde die Kantine neu eröffnet. Nach einer umfassenden Modernisierung deckt sie mit einer Kapazität von 1000 Mahlzeiten pro Tag nicht nur den Bedarf des Personals in Bietigheim-Bissingen ab, sondern kann auch umliegende Standorte beliefern, teilt der Automobilhersteller mit.