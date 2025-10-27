Bietigheim-Bissingen: In Krisenzeiten eröffnet Porsche neues Trainingszentrum

An der B27 in Bietigheim-Bissingen steht nach nur 18 Monaten ein neues Schulungszentrum: Hier werden Händler und Hochvoltexperten trainiert – und in großen Mengen gekocht.
Die große Baustelle an der B27 war eineinhalb Jahre nicht zu übersehen. Nun ist das neue Trainingszentrum von Porsche am Stadtrand von Bietigheim-Bissingen fertig. In dem dreigeschossigen Neubau mit einer Fläche von rund 8350 Quadratmetern sollen die Mitarbeiter des Automobilherstellers in unterschiedlichen Bereichen geschult werden.