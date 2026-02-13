Bietigheim-Bissingen: Hunde-Fund einer frischen Zunge bleibt rätselhaft – Herkunft inzwischen geklärt

1 Die Hunde, die das Fleischstück fanden, trugen keine Schäden davon (Symbolbild). Foto: Imago/imagebroker

Hunde haben zu Wochenanfang in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) eine mit Schnur und Nadeln präparierte Zunge entdeckt. Inzwischen ist klar, von welchem Tier sie stammt.











Zwei Hunde hatten am Montag auf einem Feldweg in Bietigheim-Bissingen eine mit Schnur und Nadeln präparierte Zunge gefunden. Die Hintergründe des Fundes waren zu Wochenbeginn noch völlig unklar – und auch einige Tage später bleibt der Fall rätselhaft. Immerhin: Laut Polizei konnte in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt bereits geklärt werden, „dass es sich bei dem Fleischstück mutmaßlich um eine Rinderzunge handelt“.