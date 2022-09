1 Auf 65.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Unfall in Bietigheim-Bissingen entstanden ist. Foto: picture alliance /dpa/Stefan Puchner

Auf einer Kreuzung in Bietigheim-Bissingen kollidiert ein Ford mit einem Linienbus, eine 20-Jährige wird schwer verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen ist beträchtlich.















Der Grotztunnel in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) war am Mittwochmorgen nach einem Unfall zeitweise komplett gesperrt. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Bus wurden eine 20-Jährige schwer und ein 50-Jähriger leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 65 000 Euro. Die Ford-Fahrerin war gegen 8.15 Uhr aus Richtung Ellental gekommen und vor dem Tunnel nach links abgebogen, die Ampeln waren ausgeschaltet. Hierbei übersah die junge Frau einen Bus, der ihr aus Richtung Tamm entgegenkam. Nach der Kollision wurde der Ford gegen einen Laternenmast geschoben. Während der Bus, der keine Fahrgäste beförderte, weiterfahren konnte, musste der Ford abgeschleppt werden. Die Strecke war erst kurz nach 11 Uhr wieder freigeräumt.